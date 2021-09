Campione in campo e non solo. Una grande serata per Matteo Berrettini, che dopo aver conquistato l'accesso ai quarti di finale degli US Open - è tra i migliori otto in un torneo dello Slam per la terza volta consecutiva - si è reso protagonista di un grandissimo gesto di fair play. Dopo l'ace decisivo con il quale ha battuto negli ottavi Oscar Otte, il tennista azzurro ha chiesto al pubblico presente sugli spalti di New York di tributare un lungo applauso all'avversario, numero 144 del mondo che nella fase iniziale del match era riuscito a mantenere l'incontro in equilibrio vincendo il secondo set e mettendo in difficoltà il finalista di Wimbledon, che sarà il nuovo numero 7 del ranking ATP. Il tedesco, infatti, nel corso del match ha subìto un infortunio alla mano che ne ha limitato il rendimento, ma molto sportivamente ha deciso di rimanere in campo per onorare l'impegno. E Berrettini ha apprezzato: lo ha applaudito dopo il punto decisivo, lo ha abbracciato e ha chiesto ai presenti di salutarlo in maniera calorosa. Vincendo un'altra volta, in campo e non solo.