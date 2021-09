Le due giovanissime sorprese del torneo si affronteranno sabato nella finale femminile di Flushing Meadows: la britannica si è sbarazzata 6-1, 6-4 della greca Sakkari, mentre la canadese ha sconfitto in tre set la bielorussa Sabalenka, numero 2 al mondo. Gli US Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Sarà la finale femminile delle "teenager" agli US Open: la britannica Emma Raducanu (18 anni) contro la canadese Leylah Fernadez (19 appena compiuti), sabato a New York già per un posto nella storia del tennis. Un atto conclusivo così giovane non si vedeva a Flushing Meadows dal 1999, dalla sfida tra Martina Hingis e la vincitrice Serena Williams. L'inglese - nata a Toronto, di origini rumene e cinesi - ha liquidato con il punteggio di 6-1, 6-4 la greca Maria Sakkari (n° 17 del seeding, la più "anziana" a 26 anni tra le 4 giocatrici in semifinale) e sarà la prima finalista in uno Slam partita dalle qualificazioni, senza - tra l'altro - perdere mai un set nel torneo statunitense. Mentre la tennista di Montreal, dopo aver eliminato in sequenza Naomi Osaka, Angelique Kerber ed Elina Svitolina si prende anche lo scalpo della "tigre" bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 al mondo, sconfitta 7-6, 4-6, 6-4. Fenomenali.