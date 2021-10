Disavventura per Andy Murray a Indian Wells: allo scozzese vengono rubate le scarpe, a cui è appesa la fede nuziale. Il britannico lancia un appello sui social: "Ho lasciato le scarpe sotto l'auto perchè puzzavano, sono state rubate. Voglio ritrovare la fede, aiutatemi per favore". Il torneo di Indian Wells in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

L'appello sui social: "Voglio provare a ritrovare la mia fede"

"Ieri sera dopo cena sono tornato in macchina in hotel e l'auto non aveva un buon odore. Avevo lasciato lì le mie scarpe da tennis. Ci sono stati 39 gradi quindi le mie scarpe da tennis erano piuttosto sudate. Ho deciso che le scarpe avevano bisogno di un po' d'aria. Non ho balcone nella mia stanza e non volevo lasciarle lì perchè non avevano un buon odore - ha spiegato Murray in un video su Instagram -. Così ho pensato di lasciarle sotto l'auto, per far entrare un po' d'aria e farle asciugare durante la notte. Quando sono tornato alla macchina la mattina, le scarpe erano sparite. Erano state rubate. Le ho ricomprate: non è la fine del mondo. Ma mentre mi stavo preparando per l'allenamento, il mio fisioterapista mi ha detto: "Dov'è la tua fede nuziale?". E ho pensato: "oh no". Di solito lego la mia fede alle scarpe mentre gioco perché non posso indossarla. Dunque sì, anche la mia fede nuziale è stata rubata. Inutile dire che voglio provare a ritrovarla. Se qualcuno potesse condividere questo messaggio, o avere qualche idea di dove possa essere, sarebbe molto utile".