Anversa, Sinner in semifinale: Rinderknech ko

Continua la rincorsa alle Atp Finals di Torino per l'altoatesino, che si qualifica per le semifinali dell'Atp 250 di Anversa. Nei quarti il numero 12 del mondo ha sconfitto in due set il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-4, 6-2. Sinner sfiderà il sudafricano Harris, che ha eliminato l'ungherese Fucsovics

Jannik Sinner è in semifinale all'Atp 250 di Anversa e continua la sua rincorsa per un posto nelle Atp Finals di Torino. L'altoatesino, che aveva già raggiunto questo traguardo nel 2019, ha eliminato il numero 65 del ranking Arthur Rinderknech in due set. In un'ora e 18 minuti di gioco Sinner ha sconfitto il francese 6-4, 6-2 (con quattro break e perdendo solamente in un'occasione il servizio) prendendosi così la rivincita della sconfitta nell'Atp di Lione dello scorso maggio. Sabato l'azzurro sfiderà in semifinale il sudafricano Lloyd Harris, che ha battuto in due set (6-2, 7-5) l'ungherese Marton Fucsovics. Il torneo di Anversa è in diretta su Sky Sport Tennis.