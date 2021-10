Nel primo match dell'Italian Day di Vienna, Sonego si impone 6-4, 6-3 contro il tedesco Koepfer e attende ora agli ottavi il norvegese Ruud. In campo oggi anche Fognini, Musetti e Berrettini. Tutto il torneo di Vienna in diretta su Sky Sport

E' 'Italian day' all 'Erste Bank Open , ATP 500 che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle a Vienna . Sono infatti cinque gli azzurri in campo: per quattro - Sinner, Sonego, Fognini e Musetti - si tratta dell’esordio nel torneo, mentre Berrettini è impegnato già nel secondo turno. Tutti i match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis .

Sonego-Koepfer 6-4, 6-3

Lorenzo Sonego conferma il suo feeling con Vienna aprendo il suo torneo con una convincente vittoria. Il n.23 del ranking, finalista dodici mesi fa (da lucky loser superò nei quarti Djokovic), ha battuto 6-4, 6-3 il tedesco Dominik Koepfer, n.62 ATP, ripescato in tabellone come lucky loser. Primo set molto equilibrato, con l'azzurro che alla seconda palla break strappa il servizio al rivale nel momento decisivo, chiudendo 6-4 dopo aver perso appena tre punti nei propri turni di battuta. Lorenzo è aggressivo ed efficace in difesa, piazza il break anche nel quarto game del secondo set e chiude i conti 6-3 in un'ora e 20' di gioco. Per Sonego agli ottavi c'è il norvegese Casper Ruud, quarta testa di serie del seeding e grande rivale di Sinner nella corsa alle Finals: due i precedenti, entrambi persi dall'azzurro.