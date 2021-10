Vienna: vince Zverev, battuto in finale Tiafoe

Il tedesco, numero 4 del mondo, vince l'ATP 500 di Vienna battendo in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 l'americano Tiafoe, che in semifinale aveva eliminato Sinner. Per Zverev è il 18° titolo della sua carriera, il quinto in stagione

Non riesce il colpaccio a Francis Tiafoe dopo lo 'show' con Jannik Sinner: l'americano si è dovuto arrendere 7-5, 6-4 in finale a Sascha Zverev, numero 4 del mondo, che a Vienna vince il 18° titolo della sua carriera, il quinto in stagione (trionfatore già ad Acapulco, Madrid, oro alle Olimpiadi di Tokyo e Cincinnati). Il tennista statunitense, che era partito dalle qualificazioni e non giocava una finale da 3 anni, da Delray Beach (unico trofeo del suo palmarès) ha regalato al pubblico austriaco - che lo ha letteralmente adottato in questa edizione - colpi spettacolari anche oggi (su tutti il punto del 2-2 nel secondo set) con il merito di aver tenuto vivo il match fino all'ultimo, ma la maggiore solidità (e classe) del 24enne di Amburgo alla fine ha prevalso. Confermando la 'tradizione' con Tiafoe, sconfitto 6 volte su 7. Vittoria 'al bacio' per Sascha, che al termine della partita è andato subito a festeggiare con la fidanzata Sophia Tomalla.