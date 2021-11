Termina al debutto (2° turno) l'avventura di Jannik Sinner al “Stockholm Open”, torneo ATP 250 che si sta disputando sul veloce indoor della “Kungliga Tennishallen” nella capitale della Svezia. Sconfitta per la prima testa di serie del torneo: il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e prossima riserva alle ATP Finals, ha perso il primo confronto diretto con l'ex n°1 del mondo, Andy Murray, n.143 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card. 7-6, 6-3 i parziali per il britannico in oltre due ore di gioco. Primo set estremamente equilibrato, con Jannik che non sfrutta una palla break e cede 7-6 dopo oltre un'ora di lotta. Non è il miglior Sinner della stagione: l'azzurro cede la battuta all'inizio del secondo parziale, non è mai pericoloso in risposta e perde 6-3. Sinner, che volerà subito a Torino, era praticamente obbligato a vincere il torneo per sperare di chiudere l'anno in Top-10: sarà superato in extremis, salvo clamorose sorprese, dal canadese Auger-Aliassime.