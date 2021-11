Dopo il sorteggio dei gironi, è stato definito il calendario delle prime due giornate delle ATP Finals, in programma a Torino dal 14 al 21 novembre. Esordio complicato per Matteo Berrettini, che domenica sera al PalaAlpitour se la vedrà con Sascha Zverev, campione nel 2018 e contro cui è sotto 1-3 nei precedenti. Djokovic debutta lunedì contro Ruud. Le ATP Finals in diretta su Sky Sport

