Lorenzo Musetti si gioca il pass per la semifinale delle Next Gen ATP Finals contro Sebastian Korda, numero 39 del mondo. A Milano va in scena un vero e proprio spareggio, con l'azzurro costretto a vincere in tre o quattro set. Il 19enne carrarino sotto di un set (2-4). Il match in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

I RISULTATI DI OGGI