A Milano si chiude la fase di round robin: il già qualificato Alcaraz sfida Cerundolo, si giocano l'altro pass del girone A Rune e Nakashima. Tutto in gioco nel gruppo B, con il big-match Musetti-Korda che chiude il programma all'Allianz Cloud. Le Next Gen ATP Finals in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

GUIDA TV: LE NEXT GEN FINALS SU SKY