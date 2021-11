Atp Finals, 100 ore LIVE su Sky Sport

Oltre 100 ore di diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW da domenica 14 a domenica 21 novembre. Programmazione non stop dalle 11 del mattino alle 23.30. "Special guest" Ivan Ljubicic, coach di Federer, nella squadra Sky anche Filippo Volandri e Fabio Fognini. Su skysport.it highlights e liveblog di tutti gli incontri e il nuovo podcast "Mister Condò, Speciale ATP Finals"

L'elite del tennis mondiale si dà appuntamento a Torino e su Sky per la 52^edizione delle ATP Finals . Dal 14 al 21 novembre , per la prima volta nella storia del torneo, una città italiana ospita l' evento più atteso della stagione tennistica , con Matteo Berrettini nella lista dei migliori tennisti del circuito ATP (e Jannik Sinner prima riserva), a caccia dell’ennesima impresa di un 2021 già leggendario per lo sport italiano.

Su Sky e in streaming su NOW una copertura straordinaria con la diretta di tutti gli incontri e studi di approfondimento sul canale Sky Sport Tennis , per un totale di oltre 100 ore dedicate al torneo live dal Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude la stagione del circuito ATP. Una vera e propria full immersion quotidiana , dalle 11 del mattino fino alle 23.30 circa , con gli studi pre e post match live dal campo di gioco e un’ edizione quotidiana di Sky Sport 24 in onda dal grattacielo Intesa San Paolo , con vista sulla città della Mole, con news, risultati, interviste, aggiornamenti e analisi dettagliate. Ogni giorno, almeno due collegamenti con Nuvola Lavazza – vero e proprio salotto del tennis durante le Finals – con ospiti e ambassador nel "tempio" torinese del caffè. E ancora, un corner Sky al Fan Village di Piazza San Carlo e una postazione al Circolo della Stampa Sporting , campo di allenamento delle Finals.

Ivan Ljubicic "special guest"

Per l’intero periodo delle Finals, “special guest” negli studi di Sky Sport al PalaAlpitour di Torino sarà Ivan Ljubicic, ex n.3 al mondo e allenatore di Roger Federer. Il team di commento di Sky per questa straordinaria occasione si arricchisce della presenza del capitano della squadra azzurra di Coppa Davis Filippo Volandri e di Fabio Fognini (che la settimana dopo le Finals sarà in campo – sempre a Torino – per la Coppa Davis in squadra con Berrettini, Sinner, Sonego e Musetti) negli studi di approfondimento pre e post match condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante, con Stefano Meloccaro principale inviato sull’evento. Su Sky ogni sfida sarà un grande match e potrà contare sul racconto di Elena Pero e Luca Boschetto per le telecronache, affiancati dalle voci tecniche di Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Ogni giorno su Sky Sport 24, da sabato 13 a lunedì 22 novembre, Dalila Setti condurrà “Il Tennis è servito”, l’edizione del tg sportivo in onda dalle 13 dal grattacielo Intesa San Paolo di Torino. Inviati a Torino anche Barbara Grassi, Paolo Aghemo e Federica Frola.