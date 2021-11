Finalmente l'attesa è finita. Prendono il via oggi a Torino le Atp Finals 2021, un evento atteso a lungo e che Sky Sport seguirà live. 8 i protagonisti in campo, compreso il nostro Matteo Berrettini che scenderà in campo in serata contro Zverev. Spazio ai singoli, ma anche ai match di doppio, il primo dei quali (Mektic e Pavic contro Krawietz e Tecau) inaugurerà la giornata alle 11.30. Prima e dopo le partite andrà in onda lo "Studio Finals" su Sky Sport Tennis e Sky Sport 24, con mezz'ora dedicata per avvicinarsi al match e commentarlo alla sua conclusione. Da non perdere alle 13 "Il tennis è servito", condotto da Dalila Setti dal Grattacielo di Intesa S. Paolo.

Dove vedere le partite in tv

Dopo l'incontro inaugurale, il primo singolo tra Medvedev e Hurkacz andrà in scena su Sky Sport Tennis alle 14, seguito dal doppio Granollers/Zeballos-Dodig/Polasek alle 18.30, sullo stesso canale. La sfida tra Berrettini e Alexander Zverev si disputerà alle 21 e sarà possibile seguirla su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Uno.

Il programma di oggi