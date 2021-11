Seconda giornata alle ATP Finals di Torino. Al PalaAlpitour è il momento del debutto del n°1 del mondo, Novak Djokovic, che nella sessione pomeridiana affronta il debuttante al Master, Casper Ruud. In serata tocca a Stefanos Tstitsipas dissipare ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche contro il russo Rublev. Tutto il torneo in diretta su Sky Sport

Seconda giornata delle ATP Finals, che quest'anno si disputano per la prima volta in Italia e più precisamente al PalaAlpitour di Torino. Tutto il torneo è in diretta su Sky Sport.