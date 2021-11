Quarta giornata alle ATP Finals di Torino. Al Pala Alpitour va in scena il 2° turno del Girone Verde, con il big-match in programma alle 14 tra Djokovic e Rublev, vincitori all'esordio. In serata è già spareggio tra Tsitsipas e Ruud. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

BERRETTINI SI RITIRA: "SONO DISTRUTTO"