2021, l'anno azzurro del tennis. Lo speciale Sky

Si avvicina la conclusione del 2021, un anno davvero speciale per il tennis, in particolare per quello italiano grazie alle imprese degli azzurri, da Berrettini a Sinner. Ripercorriamo in questo speciale, in onda alle 18 su Sky Sport Tennis e disponibile on demand, i momenti più importanti degli ultimi dodici mesi

FEDERER IL PIU' AMATO DA TIFOSI DAL 2003 A OGGI: COME E' CAMBIATO