Torna Tsitsipas ma l'Argentina batte la Grecia

La terza giornata di Atp Cup è stata caratterizzata dal ritorno in campo in singolare, con sconfitta, di Stefanos Tsitsipas. il numero quattro del mondo, al suo esordio stagionale dopo l’infortunio e l’operazione al gomito destro, è stato battuto da Diego Schwartzman. Vittorie per Argentina, Polonia, Spagna e Cile. A mezzanotte torna l'Italia contro la Francia

Il match più atteso di giornata era sicuramente quello tra Stefanos Tsitsipas, al suo esordio stagionale in singolare, contro Diego Schwartzman, e il pubblico della Ken Rosewall Arena non è stato deluso. Il numero quattro del mondo, al suo esordio stagionale dopo l’infortunio e l’operazione al gomito destro, è stato battuto da Diego Schwartzman (13 del ranking), in rimonta. Tsitsipas, che pure ha vinto il primo set al tie break, ha commesso 55 errori non forzati, più del doppio rispetto al suo avversario, solido come al solito.7-6 6-3 6-3 il punteggio finale in favore del ventinovenne di Buenos Aires, dopo due ore e 43 minuti di match. L’Argentina aveva vinto anche il primo singolare, con Federico Delbonis (44) che ha sconfitto Michail Pervolarakis (399), 7-6 6-1. (I greci hanno conquistato l’unico punto nel doppio, la coppia formata da Petros Tsitsipas (fratello minore di Stefanos) e Pervolarakis ha sconfitto Gonzalez e Molteni. Il terzo punto dei sudamericani se l’è aggiudicato il doppio formato da Gonzalez e Molteni, che ha vinto 6-3 contro la coppia formata da Petros Tsitsipas, fratello minore di Stefanos) e Pervolarakis.

Spareggio Polonia-Argentina per la semifinale

La Polonia di Hubert Hurkacz vince la sfida contro la Georgia in cui mancava il numero uno (22 del ranking) Nikoloz Basilashvili. Il polacco ha sconfitto Aleksandre Metreveli (570) in tre set, 6-7 6-3 6-1. Anche il suo compagno di squadra Kamil Majchrzak ha vinto una sfida a senso unico contro Aleksandre Bakshi, 6-1 6-1. Il terzo punto del match lo ha conquistato la coppia Walkow Zielinski al super tiebreak, 6-7 6-2 10-6 il punteggio finale. Mercoledì a partire da mezzanotte in diretta su Sky Sport Tennis ci sarà la sfida decisiva tra Polonia e Argentina che deciderà chi andrà in semifinale. Entrambe le squadre hanno vinto i due precedenti incontri, la Polonia arriva alla terza giornata con una sconfitta, l’Argentina imbattuta.