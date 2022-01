Novak Djokovic è stato ufficializzato come prima testa di serie degli Australian Open, al via il 17 gennaio. La presenza del n°1 del mondo è però ancora incerta a causa della disputa con il Governo australiano per il visto di ingresso nel Paese. Tre italiani nel seeding: Berrettini (7), Sinner (11) e Sonego (25). Il sorteggio del tabellone è in programma giovedì

In attesa di capire se potrà o meno difendere il titolo, Novak Djokovic è stato ufficializzato come prima testa di serie degli Australian Open, primo Slam della stagione, al via lunedì 17 gennaio a Melbourne. Il serbo, nove volte vincitore alla Rod Laver Arena, è ancora in attesa del via libera da parte del Ministro dell'Immigrazione australiano, che può cancellare il suo visto di ingresso ed espellerlo dal Paese. Confermate le altre teste di serie, con tre italiani: Matteo Berrettini è la numero 7, Jannik Sinner la 11 e Lorenzo Sonego la 25. Il sorteggio del tabellone principale avverrà giovedì 13 gennaio al Melbourne Park.