Debutto sul velluto per Rafa Nadal agli Australian Open: il maiorchino si libera in tre set di Giron, a cui concede appena 7 giochi. Avanti Alcaraz e Shapovalov, esce di scena il britannico Norrie (12 del seeding), battuto nettamente dallo statunitense Korda

Vince Rafa Nadal, unico campione dell'Australian Open (2009) rimasto in tabellone quest'anno dopo l'esclusione di Djokovic. Il primo passo verso quello che potrebbe diventare il ventunesimo major in carriera è piuttosto agevole. Il maiorchino, che ha ha appena conquistato l'89° titolo in carriera, ha sconfitto 6-1 6-4 6-2 il numero 66 del mondo Marcos Giron, che a Melbourne non ha mai passato un turno e in carriera non ha mai battuto un Top 5. Avanti anche Alcaraz, Shapovalov e Hurkacz, cade la prima testa di serie di rilievo: Cameron Norrie, 12 del seeding e campione a Indian Wells, sconfitto dallo statunitense Korda.