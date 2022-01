Jannik Sinner affronta lunedì Alex De Minaur negli ottavi di finale agli Australian Open, con l'azzurro che si è imposto in entrambi i precedenti. Il match, in programma non prima delle 4.30 del mattino sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky

Jannik Sinner affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale degli Australian Open. Il match, in programma come terzo di giornata sulla Rod Laver Arena, è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del pacchetto Sky. Si giocherà non prima delle 4.30 del mattino. Alex De Minaur, n.42 del ranking e 32 del seeding, gioca lo Slam di casa per la quinta volta dove è approdato per la prima volta agli ottavi dopo essersi fermato per due volte al terzo turno (2019 e 2021). Il 22enne di Sydney ha perso il primo set giocato in questo torneo, al primo turno contro Lorenzo Musetti, n.60 ATP, ma poi ha vinto i nove successivi. Jannik si è imposto in entrambe le sfide precedenti con “Damon”, disputate nei quarti sul veloce indoor di Sofia nel 2020 ed in finale alle Nex Gen Atp Finals di Milano nel 2019.