Berrettini nel deserto. E spunta anche Khaby Lame!

"Passeggiavo nel deserto e guardate chi ho incontrato..." Il tennista italiano ha pubblicato un video su Instragram dove compare nel deserto di Dubai insieme al popolare tiktoker. Berrettini, impegnato a Rio de Janeiro da lunedì, tornerà presto: dal 21 al 26 febbraio per prendere parte all'Atp 500 dell'Emirato. Entrambi i tornei da seguire live su Sky Sport

Cosa ci fa Berrettini nel deserto di Dubai? Il torneo è infatti il 21 febbraio e prima, il tennista azzurro, è atteso dall'impegno di Rio de Janeiro, Atp 500 in programma dal 14 al 20 febbraio. E soprattutto, nel video postato da Berrettini su Instagram compare anche il popolare tiktoker Khaby Lame. Un incontro "casuale" e molto divertente. Cosa accomuna i due ragazzi? Sono entrambi testimonial della casa di moda Hugo Boss che li ha scelti come modelli per il lancio della loro campagna.

Berrettini, reduce dalla semifinale agli Australian Open, volerà presto in Brasile. Oltre al numero uno d’Italia, presenti sulla terra rossa sudamericana anche Ruud, Schwartzman, Thiem e Alcaraz. Al via anche altri due italiani, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. I due Atp 500 da non perdere live sui canali Sky Sport.