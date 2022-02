Novak Djokovic si prepara ad affrontare Musetti nel suo ritorno in campo all'Atp di Dubai. Il serbo ha parlato in conferenza anche del suo rapporto con Ibrahimovic e del suo tifo per il Milan: "Sono in contato con Zlatan, non ci sentiamo spesso ma ci siamo scritti, mi ha sostenuto anche pubblicamente e l'ho apprezzato molto. Tifo per lo scudetto ai rossoneri"

ATP DUBAI, DJOKOVIC IN CAMPO CONTRO MUSETTI