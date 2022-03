Il fine settimana del tennis è dedicato al turno preliminare di Coppa Davis: in palio 16 posti per le Finals, in programma il prossimo dicembre. Italia impegnata a Bratislava contro la Slovacchia, con capitan Volandri che si affida a Sinner, fin qui imbattuto in singolare con la maglia azzurra. Venerdì e sabato Slovacchia-Italia è in diretta su SuperTennis, canale 212 Sky

Torna la Coppa Davis con il turno preliminare: venerdì e sabato la "NTC Arena" (veloce indoor) di Bratislava sarà il palcoscenico della sfida tra Slovacchia e Italia. Gli azzurri di capitan Filippo Volandri si affidando a Jannik Sinner. Il 20enne altoatesino di Sesto Pusteria, n°11 del ranking, ha esordito con la maglia azzurra in occasione delle Finals lo scorso novembre a Torino, dove ha vinto tutti e tre i singolari disputati (due sconfitte invece in doppio). Assente come previsto invece Matteo Berrettini, che prima dell'infortunio ad Acapulco aveva chiesto un esonero per questo match. La capienza dell'impianto è stata ridotta al 50% per via delle norme anti-covid: previsti comunque duemila tifosi. Si gioca con il vecchio format delle tre vittorie su cinque, con due singolari, il doppio e altri due singolari, tutti giocati al meglio dei tre set.