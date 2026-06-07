Cobolli-Zverev oggi la finale al Roland Garros: news in diretta
A Parigi è il giorno della finale del singolare maschile tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev: chi vince conquisterà il primo Slam della carriera. Nel nostro liveblog l'avvicinamento alla finale, in programma alle ore 15 sul Philippe Chatrier
Il cammino di Zverev a Parigi
Ed ecco il percorso che a Parigi ha portato Alexander Zverev alla finale con Cobolli:
- 1° turno: vs Bonzi 6-3, 6-4, 6-2
- 2° turno: vs Machac 6-4, 6-2, 6-2
- 3° turno: vs Halys 6-4, 6-3, 5-7, 6-2
- Ottavi: vs De Jong 7-6, 6-4, 6-1
- Quarti: vs Jodar 7-6, 6-1, 6-3
- Semifinale: vs Mensik 7-5, 6-2, 3-6, 6-3
Il cammino di Cobolli a Parigi
Questo il cammino di Flavio Cobolli al Roland Garros:
- 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
- Ottavi: vs Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6
- Quarti: vs Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- Semifinale: vs Arnaldi W/O
È il giorno della finale del Roland Garros: alle 15, sul campo Philippe Chatrier, si sfideranno per il titolo Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Qui con il nostro liveblog l'avvicinamento alla finale con tutte le news di giornata da Parigi