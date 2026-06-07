Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Cobolli-Zverev oggi la finale al Roland Garros: news in diretta

live roland garros

A Parigi è il giorno della finale del singolare maschile tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev: chi vince conquisterà il primo Slam della carriera. Nel nostro liveblog l'avvicinamento alla finale, in programma alle ore 15 sul Philippe Chatrier

LIVE

Il cammino di Zverev a Parigi

Ed ecco il percorso che a Parigi ha portato Alexander Zverev alla finale con Cobolli:

  • 1°      turno: vs Bonzi 6-3, 6-4, 6-2
  • 2°      turno: vs Machac 6-4, 6-2, 6-2
  • 3°      turno: vs Halys 6-4, 6-3, 5-7, 6-2
  • Ottavi:      vs De Jong 7-6, 6-4, 6-1
  • Quarti:      vs Jodar 7-6, 6-1, 6-3
  • Semifinale:      vs Mensik 7-5, 6-2, 3-6, 6-3

Il cammino di Cobolli a Parigi

Questo il cammino di Flavio Cobolli al Roland Garros:

  • 1°      turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
  • 2°      turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
  • 3°      turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
  • Ottavi:      vs Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6
  • Quarti:      vs Auger-Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
  • Semifinale:      vs Arnaldi W/O

È il giorno della finale del Roland Garros: alle 15, sul campo Philippe Chatrier, si sfideranno per il titolo Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Qui con il nostro liveblog l'avvicinamento alla finale con tutte le news di giornata da Parigi

Tennis: Altre Notizie

Cobolli-Zverev, le chiavi tattiche della finale

Angelo Mangiante

Andreeva vince e ringrazia... la psicologa

il discorso

Nel suo discorso di ringraziamento dopo aver vinto il Roland Garros 2026, la giovane 19enne Mirra...

Andreeva vince il Roland Garros: Chwalinska ko

Tennis

La tennista russa conquista il suo primo titolo Slam all'età di 19 anni: battuta la polacca...

Papà Cobolli: "Contro Zverev conterà la tattica"

roland garros

Il papà di Cobolli a Sky Sport in vista della finale del figlio contro Zverev al Roland Garros:...

Andreeva-Chwalinska, la finale femminile alle 15

roland garros

Il Roland Garros si prepara ad avere una nuova campionessa tra la 19enne Mirra Andreeva e la...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS