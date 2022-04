Tutto pronto al Country Club di Montecarlo, dove domenica prende il via il primo Masters 1000 sul rosso della stagione. Jannik Sinner e Novak Djokovic sono stati 'pizzicati' ad allenarsi insieme sul Centrale. Il torneo in diretta su Sky Sport dal 10 al 17 aprile

La stagione di Sinner e Djokovic

Jannik Sinner, da lunedì scivolato al numero 12 del ranking, è stato costretto a ritirarsi negli ultimi due tornei giocati, quelli di Indian Wells (forfait prima degli ottavi con Kyrgios a causa di una forma influenzale) e Miami (ritiro nei quarti con Cerundolo per le vesciche a un piede). Negli Stati Uniti Djokovic non ha potuto giocare (ed entrare) per i ben noti motivi del suo stato vaccinale. Nole giocherà nel Principato il suo secondo torneo del 2022 dopo quello disputato a Dubai in febbraio, quando clamorosamente da Vesely. Sinner e Djokovic, entrambi residenti a Montecarlo, si scontrarono dodici mesi fa al 2° turno del Masters monegasco con il successo dell'attuale n°1 del mondo in due set.