Djokovic con Alcaraz, italiani nella parte bassa

Sorteggiato il tabellone del torneo monegasco, primo Masters 1000 dell'anno su terra rossa. Out Medvedev, Nadal e Berrettini, torna invece Djokovic che ai quarti potrebbe incontrare Carlos Alcaraz, reduce dalla vittoria a Miami. Quattro azzurri in tabellone: sono Sinner, Sonego, Fognini e Musetti. Il torneo in diretta da domenica su Sky Sport