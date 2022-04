Jannik Sinner vola al 2° turno del Masters di Montecarlo, ma che sofferenza contro Borna Coric. Il n°12 del mondo vince 6-3, 2-6, 6-3, in due ore e 27 minuti dopo un match tiratissimo contro il croato, n.198 ATP (in gara con il ranking protetto), rientrato ad Indian Wells dopo un anno di stop per l’infortunio alla spalla. L'azzurro prima fatica tremendamente con il servizio (6 doppi falli), poi fa trattenere il fiato quando al termine del secondo set chiama il fisioterapista per un problema agli addominali. Trattato dal medico, Sinner trova l'energia di risollevarsi e dopo aver salvato una palla break all'inizio del terzo parziale, torna a dominare. Prossimo ostacolo per Jannik sarà il vincente tra il tedesco Oscar Otte (n.72 ATP), ripescato come lucky loser dopo la cancellazione del cileno Garin, e il qualificato finlandese Emil Ruusuvuori (n.81 ATP), e negli ottavi molto probabilmente il russo Rublev, n.8 del ranking e 5 del seeding, finalista dodici mesi fa. Anche se resta il punto interrogativo sulle condizioni fisiche dell'azzurro. Sinner si era ritirato negli ultimi due tornei: a Indian Wells a causa dell'influenza, a Miami per le vesciche al piede.