Giovedì due italiani negli ottavi di finale del Masters di Montecarlo: Lorenzo Musetti in campo sul Court des Princes contro Diego Schwartzman (diretta Sky Sport Uno), mentre Jannik Sinner chiude il programma del Centrale affrontando Andrey Rublev (diretta Sky Sport Tennis). I match anche in streaming su NOW MUSETTI E SINNER AGLI OTTAVI

Giovedì sarà una grande giornata per il tennis italiano a Montecarlo, con due azzurri agli ottavi di finale del primo Masters 1000 della stagione sul rosso. In campo i due 'ragazzi terribili', Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. I match sono in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Su skysport.it il liveblog con il racconto delle partite e gli highlights.

Musetti contro Schwartzman su Sky Sport Uno: i precedenti Lorenzo Musetti sta incantando a Montecarlo, dove ha battuto al 1° turno Paire per poi ripetersi con Auger-Aliassime. Il 20enne di Carrara, n°83 del ranking, è alla prima qualificazione agli ottavi nel Principato. Contro il canadese ha vinto per la seconda volta contro un Top-10. La prima fu un anno fa ad Acapulco contro Diego Schwartzman, l'avversario che Lorenzo troverà giovedì come secondo match sul Court des Princes (diretta su Sky Sport Uno). L'argentino, attualmente n.16 del ranking e 12 del seeding, era stato battuto in tre set sul cemento messicano da Musetti, che in quel torneo si era spinto sino alle semifinali. E' quello l'unico precedente tra i due giocatori.

Sinner contro Rublev/De Minaur su Sky Sport Tennis: i precedenti Jannik Sinner arriva agli ottavi di Montecarlo per la prima volta in carriera grazie ai successi contro Borna Coric ed Emil Ruusuvuori. Ora il livello si alza per l'altoatesino, n.12 ATP e nona testa di serie del seeding, che si gioca un posto in quarti di finale nell'ultimo match in programma sul Ranieri III (diretta Sky Sport Tennis) contro il russo Andrey Rublev, n.8 del ranking e 5 del seeding, finalista dodici mesi fa. Due i precedenti con Rublev, con una vittoria a testa: Jannik si è imposto nell'unico match sul rosso, giocato a Barcellona lo scorso anno.