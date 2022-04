Musetti avanti a Barcellona: Baez ko al 1° turno

Inizia con una vittoria l'avventura di Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Barcellona. Sulla "Pista Rafael Nadal", l'azzurro (n. 68 al mondo) ha sconfitto al primo turno Sebastian Baez (n. 60 del ranking ATP). Il tennista toscano ha impiegato un'ora e 51 minuti per battere 21enne argentino: 7-5 7-5 il punteggio finale. Una sfida che era iniziata male per Musetti, subito sotto nel punteggio con il servizio perso in apertura. Poi una serie di quattro game consecutivi vinti fino al 4-2, 30-0 quando l'azzurro ha subito il controbreak. Il game decisivo è il dodicesimo: Baez perde il servizio per la terza volta nel set e Musetti chiude il parziale dopo 54 minuti. Stesso risultato e durata (57 minuti) anche nel secondo set dove l'andamento è simile al primo. Musetti cede la battuta al terzo game, ma recupera immediamente il break di svantaggio. La chance per portare a casa il match arriva già sul 5-4. Baez, con il suo servizio, concede tre match point, ma si salva da 0-40. Lo stesso non accade nel turno successivo di battuta dell'argentino, quando Musetti chiude alla prima occasione.