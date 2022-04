Tsitsipas-Alcaraz LIVE, in corso il terzo set

Schwartzman, De Minaur e Carreno Busta sono già certi di un posto in semifinale. A completare il quadro sarà uno tra Alcaraz e Tsitsipas, giunti al terzo set sulla pista Rafael Nadal, ora in diretta su Sky Sport Tennis

Diego Schwartzman, Pablo Carreno Busta e Alex De Minaur. Sono loro i primi tre semifinalisti dell'ATP 500 di Barcellona. È stato un venerdì atipico sui campi in terra rossa del Real Club de Tennis Barcelona con i giocatori impegnati in un doppio turno (ottavi e quarti di finale) a causa dei rinvii dovuti al maltempo. Per completare il quadro dei semifinalisti manca un solo nome che uscirà dal match tra Stefanos Tsitsipas e Carlos Alcaraz, impegnati nel terzo set. Sulla pista Rafael Nadal, sold-out per l'occasione, la partita sembrava in mano allo spagnolo, avanti 6-4 4-1 e con due break di vantaggio nel secondo set. Poi il blackout di Alcaraz che ha vinto solo uno dei successivi sette game contro uno Tsitsipas salito di colpi nel secondo parziale.