Alcaraz vince Barcellona, Djokovic ko a Belgrado

Nella finale dell'Atp 500 di Barcellona il 18enne spagnolo ha battuto in due set il connazionale Carreno Busta. Si tratta del quinto torneo Atp conquistato in carriera da Alcaraz. Davanti ai suoi tifosi a Belgrado Djokovic ha invece fallito l'occasione di vincere il suo primo torneo nel 2022, venendo battuto da Rublev in tre set

Novak Djokovic manca invece l'occasione di aggiudicarsi il primo titolo dell'anno. A Belgrado, in casa, il serbo è stato battuto in finale dal russo Andrey Rublev in tre set, con l'ultimo chiuso a zero. 6-2, 6-7, 6-0 il punteggio finale contro il numero 8 della classifica Atp. Per il campione serbo ancora nessun trofeo nel 2022, anche a causa della partecipazione ridotta ai tornei per il no al vaccino anti Covid.