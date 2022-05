Sonego fuori al primo turno: Draper vince 6-4, 6-3

L'azzurro, al debutto in carriera alla Caja Magica, ha perso in 1h38' contro il giovane britannico, in tabellone grazie a una wild card. Restano in corsa Sinner, Fognini e Musetti

Si ferma al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro, al debutto in carriera sui campi in terra battuta della Caja Magica, ha perso contro il britannico Jack Draper: 6-4 6-3 il punteggio finale dopo un'ora e 38 minuti di gioco. Un match dal doppio volto per i due tennisti: Sonego ha mostrato diverse difficoltà sia al servizio (59% punti vinti) che in risposta (33%) contro un Draper in grande spolvero, autore di 22 vincenti. Il primo parziale inizia in salita per il torinese che si ritrova sotto 1-4; poi la rimonta che porta Sonego al controbreak quando Draper serviva per il set. L'illusione dura poco perché il britannico chiude il set nel game successivo, strappando nuovamente la battuta all'italiano. Il secondo parziale si decide al quarto gioco nel momento in cui Draper guadagna un break di vantaggio, poi gestito nel corso del match.