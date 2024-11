Le Atp Finals sono su Sky: ogni giorno 12 ore LIVE

Il meglio del tennis mondiale a Torino, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Ogni giorno 12 ore di diretta con studi di presentazione, commenti, analisi e approfondimenti insieme ai commenti da "maestri" di Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Raffaella Reggi e Barbara Rossi

I migliori tennisti del 2024 si sfidano alla Inalpi Arena di Torino nelle Nitto ATP Finals , il nuovo straordinario evento del “ Gran Finale di stagione del tennis ” che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW con una copertura integrale da domenica 10 a domenica 17 novembre: ogni giorno ben 12 ore live , dalle 11 del mattino a notte inoltrata, per non perdere neanche un istante dell’appuntamento torinese.

Come seguire le Atp Finals su Sky Sport e NOW

Oltre a proporre tutte le sfide, con Sky Sport Tennis come “campo centrale” e alcuni incontri anche su Sky Sport Uno, Sky Sport seguirà le Finals 2024 prima e dopo ogni match con studi di presentazione e approfondimento condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante. Gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo racconteranno da bordo campo tutti i segreti delle Finals, mentre sul canale all news Sky Sport 24, quotidianamente tornerà Il tennis è servito con la padrona di casa Dalila Setti, mezz’ora in diretta a ora di… pranzo dalla Inalpi Arena per introdurre i temi principali del giorno con ospiti d’eccezione. A fine giornata non potrà mancare l’approfondimento di ATP Finals The Insider, curato da Giuseppe Marzo, che racconterà il “dietro le quinte” del torneo cogliendone, con immagini e interviste esclusive, gli aspetti più interessanti e curiosi. Ampia copertura anche sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. In particolare, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it saranno disponibili gli highlights dei match, oltre al live blog di tutte le partite.