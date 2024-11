Sinner, allenamento con Ruud prima del debutto

Alla vigilia dell'esordio alle Atp Finals, Jannik Sinner è in campo per una nuova seduta di allenamento pomeridiana di un paio di ore. Sotto gli occhi di Vagnozzi e Cahill, riscaldamento e partitella contro Casper Ruud. Guarda il video con le ultime news da Torino. Il match con Alex De Minaur è in programma domenica alle ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Allenamento della vigilia per Jannik Sinner in vista dell'esordio di domenica alle Atp Finals contro Alex De Minaur (ore 20.30, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Sotto gli occhi vigili di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, l'azzurro è in campo nel campo decentrato alla Inalpi Arena per provare le ultime soluzioni per la 1^ sfida del round robin contro l'australiano. Seconda parte di allenamento sul campo Centrale del palasport torinese, con Casper Ruud come avversario. In mattinata il n°1 del mondo aveva svolto preparazione fisica con Matteo Panichi.