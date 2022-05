Djokovic vince all'esordio: Monfils ko in 2 set

Vittoria all'esordio per Novak Djokovic al Masters 1000 di Madrid. Il n. 1 al mondo ha battuto in due set il francese Gael Monfils: 6-3, 6-2 il punteggio finale in un'ora e 28 minuti. Una vittoria senza grandi difficoltà per il serbo, reduce dalla finale al torneo di casa a Belgrado. Monfils ha concesso solo tre palle break, ma Djokovic (che non ha mai perso il servizio nel match) è stato bravo a concretizzarle tutte. Nole accede così agli ottavi di finale dove affronterà uno tra Murray e Shapovalov.