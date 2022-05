Il numero uno del mondo Novak Djokovic non stecca a Madrid: nei quarti si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 sul polacco Hubert Hurkacz, numero 12 della classifica, e approda in semifinale. Il nome del prossimo avvesario uscirà dal derby spagnolo Nadal-Alcaraz, che potete seguire in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

È Novak Djokovic il primo semifinalista del Masters 1000 di Madrid: il n.1 del mondo ha sconfitto in due set (6-3, 6-4) il polacco Hubert Hurkacz, n.12 del ranking. Sulla strada del serbo ora c'è uno tra Rafa Nadal (sarebbe la sfida n.59 tra i due) e Carlos Alcaraz (nessun precedente). Nella parte bassa del tabellone Rublev-Tsitsipas (al via alle 20 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) e Zverev-Auger Aliassime (a seguire su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW).