World Padel Tour, a Copenhagen il Danish Open

Il padel continua ad allargare i suoi confini. In attesa del grande evento di Premier Padel della prossima settimana al Foro Italico - che Sky seguirà già da lunedì prossimo-, il World Padel Tour si sposta da Bruxelles a Copenhagen con il Danish Open. Dopo un inizio difficile, la coppia n.1 al mondo LeBron-Galàn si è ripresa la scena con due vittorie consecutive e, soprattutto in Belgio, ha mostrato quel livello di gioco che porta spesso tifosi, addetti ai lavori e avversari a definirli "ai limiti dell'ingiocabile" .

La superiorità mostrata in semifinale contro Tapia-Gutierrez e in finale contro Stupaczuk-Lima lascia spazio a pochi commenti. La Danimarca ci dirà se era solo questione di trovare il ritmo giusto o se gli alti e bassi (molto alti e poco bassi, in realtà…) continueranno a caratterizzare la stagione dei due spagnoli. Tra le coppie da tenere d'occhio, oltre a quelle già citate, sicuramente ci saranno Navarro-Di Nenno e Belasteguin-Coello, entrambe già vincitrici in questa stagione ma apparse meno brillanti nelle ultime uscite.

Cercasi avversarie di Salazar-Triay disperatamente

In campo femminile si potrebbe esclamare: "Cercasi avversarie di Salazar-Triay disperatamente" dopo le 5 vittorie su sei tornei ottenute dalla coppia che domina da ormai oltre un anno. Al momento, la sensazione è che solo un problema fisico o una distrazione possa impedire alla coppia n.1 di iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro dell'Open danese. Le più accreditate compiere l'impresa di batterle, sembrano essere Josemaria-Sanchez (uniche fin qui a riuscirci), Sainz-Marrero e Brea-Icardo, quando quest'ultima avrà ritrovato la forma migliore dopo un lungo infortunio. L'appuntamento è da venerdì 20 (ore 10.00) a domenica 22 maggio su Sky Sport Tennis e sarà solo l'antipasto di 10 giorni a tutto padel.