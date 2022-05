Italy Major Premier Padel su Sky, si fa sul serio

Si entra nel vivo del torneo al Foro Italico per Italy Major Premier Padel. Ieri è stato il giorno dell'esordio dei big, con il pubblico che già dal mattino si è esaltato per le giocate di Chingotto e Tello sul campo n.2 e poi, via via, degli idoli Navarro-Di Nenno, Lebron-Galàn e Belasteguin-Coello sulla Grand Stand Arena. Il torneo ha permesso di mettersi in mostra anche a coppie giovani e particolarmente interessanti, con un futuro certo ai vertici del padel mondiale. Gil e Melendez hanno messo in campo tutto il loro repertorio per impensierire i n.1 del mondo ma si sono dovuti arrendere alla superiorità soprattutto di un Lebron in stato di grazia.