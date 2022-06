Le parole del numero uno del tennis italiano, al rientro a Stoccarda dopo uno stop di due mesi post operazione alla mano destra. "Per 4-5 settimane non ho messo mano alla racchetta e devo recuperare un po' di forza, però mi sono allenato bene. L'erba? Mi adatto molto bene su questa superficie". Poi sul 14° Roland Garros di Nadal: "Non ho avuto il coraggio di scrivergli, non trovo più parole...". L'Atp 250 di Stoccarda è in diretta su Sky Sport dal 6 giugno

"Sto bene, mi sento recuperato fisicamente". Ai microfoni di Sky Sport Matteo Berrettini rassicura sulle sue condizioni dopo l'operazione alla mano destra e il conseguente stop di due mesi. Lo fa alla vigilia dell'Atp 250 di Stoccarda, il primo torneo dell'anno su erba. "Per 4-5 settimane non ho mosso il braccio e ho perso un po’ di forza - ammette il numero uno del tennis azzurro -. Vengo da un’operazione, ma mi sono allenato tanto e bene. Devo giocare il più possibile qui a Stoccarda (diretta su Sky Sport dal 6 giugno) e poi al Queen’s". L'obiettivo è tracciato: mettere nelle gambe più match possibili per prepararsi al meglio all'appuntamento di Wimbledon, dove il numero 10 del ranking proverà a tornare in finale dopo l'impresa sfiorata nel 2021. "L'ultima volta che sono stato sull'erba - prosegue Berrettini -. era in finale contro Djokovic ai Championships. Le sensazioni e i ricordi sono estremamente positivi: mi adatto facilmente a questa superficie. So qual è il mio livello, il fatto che sia arrivato al numero 6 del mondo non l’ho comprato, me lo sono meritato sul campo".