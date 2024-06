Sinner: "Passi avanti su terra verso le Olimpiadi"

Nonostante la sconfitta in semifinale con Alcaraz, Sinner guarda il lato positivo: "Dispiace per il finale, ma fa parte del gioco. Ho fatto un passo avanti sulla terra rossa, ora vediamo le Olimpiadi che per me sono molto importanti"

"È stata una bella partita, dispiace ovviamente per com'è finita. Ma questo fa parte del gioco": lo ha detto Jannik Sinner in conferenza stampa da Parigi dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz alle semifinali del Roland Garros . Nuovo n. 1 al mondo, l'azzurro guarda il lato positivo soffermandosi sui progressi fatti sulla terra rossa: "Ora guardo avanti per migliorare . Cerco di dare il meglio che posso e vediamo che posso fare in futuro. Se guardiamo il lato positivo, ho compiuto un passo avanti su questa superficie".

"Vedremo come andrà alle Olimpiadi"

Passi avanti sulla terra che serviranno a Sinner in vista del torneo olimpico che si disputerò proprio sui campi del Roland Garros: "Ora vediamo le Olimpiadi che per me sono molto importanti. Vediamo come va". A chi chiedeva quali fossero i suoi auspici più personali, Jannik ha risposto: "Sono una persone felice, Se non sono felice io... Vivo una bella vita, no? Gioco a tennis, mi piace giocare a tennis. Poi vediamo come va".