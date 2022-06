Tre azzurre al secondo turno delle qualificazioni

Tre azzurre accedono al secondo turno delle qualificazioni. Niente da fare, invece, per la veterana Sara Errani, ko dopo quasi tre ore contro la svedese Bjorklund. Mercoledì scenderanno in campo nove azzurri tra maschile e femminile: le qualificazioni di Wimbledon sono in diretta su Sky Sport

Tre vittorie e tre sconfitte. È questo il bilancio per le tenniste azzurre dopo il primo giorno di qualificazione del torneo femminile di Wimbledon. A sorridere sono Lucrezia Stefanini, Cristiana Ferrando e Jessica Pieri. Quest'ultima, n. 478 del ranking WTA, ha vinto il derby di giornata contro Giulia Gatto-Monticone in due set: 6-4, 6-2. Il compito più difficile è toccato a Lucrezia Stefanini che ha impiegato 2 ore e 26 minuti per battere in rimonta (4-6, 6-3, 6-2) la statunitense Grace Min. Copione simile anche per Cristiana Ferrando che ha piegato la tedesca Antonia Lottner: 4-6, 6-1, 6-1 il punteggio finale. Non è andata bene, invece, a Sara Errani e Federica Di Sarra che hanno perso rispettivamente contro la svedese Mirjam Bjorklund e la svizzera Lulu Sun.