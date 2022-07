Il ritiro dal mondo del tennis è un tema che non sembra preoccupare Roger Federer. Almeno secondo le ultime dichiarazioni rilasciate al giornale olandese Algemeen Dagblad. Lo svizzero ha detto di non aver bisogno del tennis per essere felice. " Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del tennis . Per essere felice mi bastano le piccole cose, come quando mio figlio fa qualcosa di giusto e quando mia figlia torna a casa con un buon voto".

"Una carriera sportiva non può durare per sempre"

Il pensiero è inevitabilmente rivolto al suo futuro. "Il tennis fa parte della mia vita, ma la mia identità non si riduce unicamente a questo. Voglio avere e continuare ad avere successo, mettere tutte le mie energie negli affari e questo si può fare anche al di fuori dello sport. So che una carriera sportiva non può durare per sempre e va bene, lo accetto. Molti amici venivano sempre a trovarmi, ho potuto ribaltare questa situazione. Abbiamo amici in tutto il mondo: per esempio alcuni a New York e Melbourne non li vediamo da alcuni anni. Fare viaggi per il tennis è spesso faticoso, anche perché bisogna organizzare tutto anche per i bambini. È bello prendersi una pausa adesso, anche per loro. E' un grande vantaggio poter fissare un appuntamento per un martedì mattina tra tre settimane e sapere che posso davvero farlo senza che la realtà mi sorpassi. A volte ci manca viaggiare per il mondo e ovviamente a me manca lo sport. Ma sento che la vita a casa è bella".