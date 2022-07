Musetti in semifinale ad Amburgo: Davidovich ko

Il tennista italiano ha sconfitto in due set lo spagnolo Davidovich nei quarti di finale dell'Atp 500 di Amburgo. In semifinale Musetti sfiderà l'argentino Cerundolo

Nell’Hamburg European Open, torneo ATP 500 con un montepremi di 1.770.865 euro sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, Lorenzo Musetti si è qualificato per le semifinali. L'azzurro nei quarti ha sconfitto in due set (6-4, 6-3) lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in un'ora e mezza di gioco.

Per Musetti si tratta della prima semifinale in un torneo 500 nel 2022, la seconda in carriera dopo quella conquistata ad Acapulco lo scorso anno. Sabato sfiderà l'argentino Cerundolo (numero 30 Atp),