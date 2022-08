Dopo ben 430 giorni, Serena Williams ritorna alla vittoria in singolare. L'americana, 23 volte campionessa Slam, ha superato 6-3, 6-4 la spagnola Nuria Parrizas Diaz e si è qualificata per il 2° turno del torneo WTA di Toronto

Serena Williams è tornata, questa volta per davvero. Dopo la parentesi a Wimbledon, dove era uscita all'esordio, l'americana è tornata alla vittoria in singolare dopo ben 430 giorni. L'ex numero 1 del mondo ha superato al 1° turno del torneo WTA di Toronto la spagnola Parrizas Diaz con i parziali di 6-3, 6-4, conquistando il primo successo del 2022. L'ultimo sorriso in singolare, infatti, risaliva ai sedicesimi del Roland Garros 2021, quando superò Danielle Collins. La 23 volte campionessa Slam, classe 1981, vola al 2° turno dove sfiderà la vincente tra Belinda Bencic, testa di serie n°13, o Tereza Martincova. Fuori all'esordio, invece, l'azzurra Martina Trevisan.