Il ritorno di Serena Williams LIVE su Sky Sport

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Wta Queen's, dove vedere il ritorno di Serena Williams in tv e streaming

Tennis

Inizia la stagione sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati sul Queen's per il ritorno in campo di Serena Williams che giocherà nel torneo di doppio con Mboko. Uomini impegnati, invece, a Stoccarda e 's-Hertogenbosch

RISULTATI LIVE

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 8 a domenica 14 giugno: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 250 BOSS OPEN, Stoccarda (Germania)
  • ATP 250 Libema Open, 's-Hertogenbosch (Olanda)

In ambito femminile:

  • WTA 500 The HSBC Championships, Londra (UK)
  • WTA 250 Libema Open, 's-Hertogenbosch (Olanda)

Il ritorno di Serena Williams

I riflettori saranno puntati soprattutto sul Queen's per il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams. L'ex n. 1 al mondo, vincitrice di 23 Slam in singolare, sarà impegnata nel torneo di doppio, in coppia con Victoria Mboko. Per la statunitense sarà il primo match a quasi tre anni di distanza dall'addio agli US Open 2023. 

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Come seguire i tornei su Sky Sport e NOW

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello. Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

La programmazione su Sky Sport e NOW dei tornei Atp e Wta

LUNEDI 8 GIUGNO

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

MARTEDI 9 GIUGNO

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno: dalle 11 alle 18 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

MERCOLEDI 10 GIUGNO

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

GIOVEDI 11 GIUGNO

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

VENERDI 12 GIUGNO

  • Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei

SABATO 13 GIUGNO

  • Sky Sport Tennis: ore 11 semifinale/1 Wta 's-Hertogenbosch; ore 12.30 semifinale/2 Wta 's-Hertogenbosch; ore 15 semifinale/1 Atp 's-Hertogenbosch; ore 17 semifinale/2 Atp 's-Hertogenbosch
  • Sky Sport Arena: ore 12 semifinale/1 Atp Stoccarda; ore 14 semifinale/2 Atp Stoccarda
  • Sky Sport Max: ore 14.30 semifinale/1 Wta Queen's; ore 16.30 semifinale/2 Wta Queen's

DOMENICA 14 GIUGNO

  • Sky Sport Tennis: ore 12 finale Wta 's-Hertogenbosch; ore 14.30 finale Atp 's-Hertogenbosch
  • Sky Sport Arena: ore 14 Atp Stoccarda
  • Sky Sport Max: ore 14.30 Wta Queen's

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