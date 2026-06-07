Il ritorno di Serena Williams LIVE su Sky Sport

Inizia la stagione sull'erba, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Riflettori puntati sul Queen's per il ritorno in campo di Serena Williams che giocherà nel torneo di doppio con Mboko. Uomini impegnati, invece, a Stoccarda e 's-Hertogenbosch
Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 8 a domenica 14 giugno: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 250 BOSS OPEN, Stoccarda (Germania)
- ATP 250 Libema Open, 's-Hertogenbosch (Olanda)
In ambito femminile:
- WTA 500 The HSBC Championships, Londra (UK)
- WTA 250 Libema Open, 's-Hertogenbosch (Olanda)
Il ritorno di Serena Williams
I riflettori saranno puntati soprattutto sul Queen's per il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams. L'ex n. 1 al mondo, vincitrice di 23 Slam in singolare, sarà impegnata nel torneo di doppio, in coppia con Victoria Mboko. Per la statunitense sarà il primo match a quasi tre anni di distanza dall'addio agli US Open 2023.
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Come seguire i tornei su Sky Sport e NOW
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La programmazione su Sky Sport e NOW dei tornei Atp e Wta
LUNEDI 8 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
MARTEDI 9 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 alle 18 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
MERCOLEDI 10 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
GIOVEDI 11 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
VENERDI 12 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix: dalle 11 il meglio dei 4 tornei
SABATO 13 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: ore 11 semifinale/1 Wta 's-Hertogenbosch; ore 12.30 semifinale/2 Wta 's-Hertogenbosch; ore 15 semifinale/1 Atp 's-Hertogenbosch; ore 17 semifinale/2 Atp 's-Hertogenbosch
- Sky Sport Arena: ore 12 semifinale/1 Atp Stoccarda; ore 14 semifinale/2 Atp Stoccarda
- Sky Sport Max: ore 14.30 semifinale/1 Wta Queen's; ore 16.30 semifinale/2 Wta Queen's
DOMENICA 14 GIUGNO
- Sky Sport Tennis: ore 12 finale Wta 's-Hertogenbosch; ore 14.30 finale Atp 's-Hertogenbosch
- Sky Sport Arena: ore 14 Atp Stoccarda
- Sky Sport Max: ore 14.30 Wta Queen's