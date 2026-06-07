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Roland Garros, Cobolli: "Le due settimane più belle della mia vita, ci riproverò"

roland garros

Cobolli ha parlato durante la premiazione al termine della sconfitta in finale contro Zverev: "Sono state le migliori settimane della mia vita. Non mi aspettavo un risultato simile. Posso ottenere ancora qualcosa di speciale, sono giovane e non è ancora finita". E a Sky aggiunge: "Non era scontato lottare con uno dei migliori giocatori al mondo in una finale Slam. Devo uscire da questa finale con il sorriso"

ZVEREV VINCE IL ROLAND GARROS: COBOLLI KO

"Sono state le migliori settimane della mia vita". Parla così Flavio Cobolli al termine della finale del Roland Garros persa in cinque set (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1) contro Alexander Zverev. "Se qualcuno mi avesse chiesto chi meritasse di più questo titolo, avrei detto Sascha. Sono onorato di aver condiviso il campo con te e sono felice per te, anche se sono un po' triste perché ci sono andato vicino. Adesso che hai coronato il tuo sogno, fammi vincere la prossima volta (ride, ndr). Il Roland Garros rimane il mio Slam preferito - ha continuato il romano - lo guardavo sempre in televisione. Sono onorato di essere qui al fianco di Adriano Panatta, anche se non l'ho mai visto giocare". Infine, l'azzurro si rivolge a se stesso: "Ho iniziato a giocare a tennis da bambino, non mi aspettavo un risultato simile. Posso ottenere ancora qualcosa di speciale, sono giovane e non è ancora finita".

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Cobolli a Sky: "Non era scontato, esco da questa finale col sorriso"

"Sono orgoglioso e contentissimo di come ho gestito anche questo tipo di partite - ha detto Cobolli a Sky -. Non era scontato lottare con uno dei migliori giocatori al mondo in una finale Slam, in uno stadio così pieno e riuscire a rendere al meglio per quattro ore. Devo uscire da questa finale con il sorriso, per poi provare a fare sempre meglio. Ci riproverò fin a quando non accadrà veramente, spero". Sul suo percorso: "Questa è stata una settimana speciale. Ora non devo prenderci la mano. Devo continuare a lavorare e a stare sul pezzo. Ho bisogno di capire quello che è successo, di analizzare e di migliorare su quello che verrà. Devo essere lucido per resettare tutto. Già dalla prossima settimana ci saranno altre battaglie".

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