Cobolli ha parlato durante la premiazione al termine della sconfitta in finale contro Zverev: "Sono state le migliori settimane della mia vita. Non mi aspettavo un risultato simile. Posso ottenere ancora qualcosa di speciale, sono giovane e non è ancora finita". E a Sky aggiunge: "Non era scontato lottare con uno dei migliori giocatori al mondo in una finale Slam. Devo uscire da questa finale con il sorriso"

"Sono state le migliori settimane della mia vita". Parla così Flavio Cobolli al termine della finale del Roland Garros persa in cinque set (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1) contro Alexander Zverev. "Se qualcuno mi avesse chiesto chi meritasse di più questo titolo, avrei detto Sascha. Sono onorato di aver condiviso il campo con te e sono felice per te, anche se sono un po' triste perché ci sono andato vicino. Adesso che hai coronato il tuo sogno, fammi vincere la prossima volta (ride, ndr). Il Roland Garros rimane il mio Slam preferito - ha continuato il romano - lo guardavo sempre in televisione. Sono onorato di essere qui al fianco di Adriano Panatta, anche se non l'ho mai visto giocare". Infine, l'azzurro si rivolge a se stesso: "Ho iniziato a giocare a tennis da bambino, non mi aspettavo un risultato simile. Posso ottenere ancora qualcosa di speciale, sono giovane e non è ancora finita".