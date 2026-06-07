Zverev: "Perso spesso, ma questo è il lieto fine"

"Ora, finalmente, c'è un lieto fine". La favola è quella di Sascha Zverev, per la prima volta in carriera campione Slam. Un titolo tanto inseguito in carriera, centrato su quella terra del Roland Garros che in carriera è stata croce e delizia. "Questo campo è speciale, ho vissuto i momenti più belli e il momento più brutto della mia vita - ha spiegato il tedesco - Quattro anni fa, in un angolo di questo campo, avevo sette legamenti rotti e due ossa fratturate. Due anni fa ho perso qui una finale. Ma ora, finalmente, c’è un lieto fine". Il percorso fino al titolo Slam non è stato affatto semplice per Zverev, come sottolineato in un altro passaggio del discorso, rivolgendosi al suo team: "Abbiamo dovuto fare i conti con gli infortuni, con le delusioni e con le sconfitte. Nei momenti che contavano davvero, a volte siamo stati noi a perdere. Ma oggi, alla fine di tutto questo percorso, siamo campioni Slam".

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