Sarà un'altra grande giornata di tennis a Cincinnati, con quattro italiani impegnati nel 1° turno del Masters 1000 statunitense: in campo Sinner, Musetti, Fognini e Sonego. Nella notte Medvedev e Alcaraz. Tutto il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 21 agosto

Ci aspetta un'altra super giornata di tennis oggi a Cincinnati, con ben quattro italiani impegnati nel primo turno del Masters 1000 in programma sul cemento del Lindner Family Tennis Center, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Alle 17, in campo (contemporaneamente) Jannick Sinner e Lorenzo Musetti: l'altoatesino - testa di serie numero 10 del seeding - debutterà contro l'australiano Thanasi Kokkinakis, n.75 ATP, proveniente dalle qualificazioni; il toscano se la vedrà invece con il croato Borna Coric, n.152 del ranking. A seguire, sarà la volta di Fabio Fognini e Lorenzo Sonego: il ligure, n.61 ATP - ripescato nonostante il ko con Marcos Giron - sarà opposto a un altro spagnolo, Albert Ramos-Vinolas (n. 40). Mentre il torinese è quello che dovrebbe avere il turno meno complicato: sfiderà, infatti, l'americano Ben Shelton, n. 229 del circuito. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con diversi incontri in onda anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Action.