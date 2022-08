Sarà un'altra giornata di grande tennis a Cincinnati, con due italiani impegnati nel 2° turno del Masters 1000 statunitense: alle 17 in campo Fognini contro il russo Rublev, a seguire Sinner sfiderà il serbo Kecmanovic. Nella notte il debutto di Nadal. Tutto il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 21 agosto

Il Masters di Cincinnati entra nel vivo con un 2° turno dal 'sapore' Tricolore e non solo, tutto da gustare in diretta su Sky e in streaming su NOW. In campo oggi entrambi i due italiani 'sopravvissuti' nel 1000 statunitense: Fabio Fognini (n.61 ATP) e Jannik Sinner, testa di serie numero 10 del seeding. Alle 17, il ligure - ripescato e autore di un chirurgico 6-2, 6-3 nel match di martedì con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas - cercherà l'impresa contro Andrej Rublev (n. 6 del tabellone). Con un bilancio in perfetta parità tra l'azzurro e il russo: 5-5 (ma l'ultima vittoria di Fabio risale a Pechino 2019, seguita da un 'poker' di successi del moscovita). A seguire, Jannik - reduce dalla maratona di oltre 3 ore con l'australiano Thanasi Kokkinakis - affronterà Miomir Kecmanovic, n.36 del circuito, 'vecchia' conoscenza dell'altoatesino. Che, in passato, ha battuto il serbo due volte su due (nella semifinale NextGen 2019 di Milano e nei quarti del '250' di Melbourne, conclusi entrambi con il trionfo di Sinner).