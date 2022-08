Sinner e Fognini volano al 2° turno del Masters 1000 statunitense: l'altoatesino batte Kokkinakis al tie-break, il ligure liquida 6-2, 6-3 lo spagnolo Ramos-Vinolas. Musetti sconfitto in due set da Coric. Più tardi Sonego affronterà l'americano Shelton. Nella notte Medvedev e Alcaraz. Tutto il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 21 agosto

Fabio Fognini e Jannik Sinner volano al 2° turno del Masters 1000 di Cincinnati, fuori invece Lorenzo Musetti. Tra poco in campo Lorenzo Sonego, in diretta su Sky Sport Action. I ligure, n.61 ATP - ripescato nonostante il ko con Marcos Giron - ha sconfitto 6-2, 6-3 un altro spagnolo, Albert Ramos-Vinolas (n. 40), portandosi in vantaggio per 3-2 anche nel conto dei precedenti. Ora troverà il russo Andrej Rublev, n. 6 del tabellone. E vince, dunque, anche Sinner, al debutto contro l'australiano Thanasi Kokkinakis, n.75 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Sconfitto al tie-break: 6-7, 6-4, 7-6. Partita durissima per l'altoatesino - testa di serie numero 10 del seeding - che non aveva mai giocato contro il 26enne di origine greca. Il 20enne di Sesto Pusteria affronterà ora uno tra il serbo Miomir Kecmanovic e lo spagnolo Pablo Carreño Busta, fresco vincitore del National Bank Open di Montreal, dove aveva eliminato anche l'italiano (agli ottavi). Da segnalare un gesto di grande fair-play di Sinner, che concede il punto del 2-1 su ace di Kokkinakis (siamo nel terzo set) nonostante fosse arrivata una musica improvvisa sul servizio dell'australiano (il giudice di sedia aveva stoppato tutto).