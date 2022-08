Medvedev senza problemi, ok Ruud e Murray

Esordio sul velluto per il campione in carica che elimina lo statunitense Kozlov. Bene anche Murray contro Cerundolo e Ruud contro Edmund, mentre esce di scena Roberto Bautista-Agut, sconfitto dall'americano Wolf, entrato in tabellone grazie a una wild card. Storica vittoria per il cinese Wu Yibing

Gli US Open iniziano con una vittoria semplice per Daniil Medvedev. Il campione in carica dello Slam newyorkese, che ha aperto il programma sull'Arthur Ashe, ha battuto in tre set lo statunitense Kozlov: 6-2, 6-4, 6-0 il risultato finale in due ore esatte. Vittoria anche per il campione 2012, Andy Murray. Lo scozzese ha eliminato il n. 24 del seeding, Francisco Cerundolo, con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-3. Un'ottima prestazione da parte di Murray, meno per Cerundolo che conferma il suo momento negativo: quella di oggi è la quarta sconfitta consecutiva. Nessuna difficoltà, infine, per Casper Ruud: il norvegese, n. 5 del tabellone, ha eliminato in tre set il britannico Kyle Edmund.